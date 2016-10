Andere artikelen







zondags fotothema : pasfoto's .....



1





Ik zal me eerst even voorstellen ..... Mijn naam is (eenmalig ) Schrijvende Camera , ik ben Greet haar meest gebruikte camera . Helaas ben ik de laatste weken niet zo actief geweest , 'k begrijp wel hoor waarom Greet mij een beetje links liet liggen en me nu nog niet zoveel laat doen als een tijdje geleden . Maar de tijd dat ik weer haar trouwe metgezel ben tijdens haar wandelingen en fietstochtjes die komt wel weer . De afgelopen week mocht ik toch een keer met haar mee naar de rust aan de waterkant , een plek waar Greet vaak komt . Waar ik stilletjes op hoopte gebeurde , ze werd geprikkeld door iets wat te maken heeft met het onderwerp van vandaag . ' t Leek mij eerst niets dat ze mij wilde gebruiken om een foto te maken van datgene wat ze zag , maar toen ik later het resultaat op de computer zag ........ tsja kon toen alleen maar denken ... zo dat heb je goed gezien :-) (foto2 ) Maar 1 foto voor dit onderwerp .... nee dat wilde ze niet dus we zijn samen verder op zoek gegaan naar fotomodellen . en even onder ons ...... ze vind het weer leuk om foto's te maken en het geeft haar afleiding . Ik wens jullie veel plezier met het bekijken van de foto's . met vriendelijke groet Schrijvende Camera o ja mijn pasfoto staat bij de eerste reactie .



2.... portret foto van de koplamp van de fiets





3





4





5





6





7





8









