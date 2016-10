Genoat ........ ( vertaald : garnalen )



Bepaalde periodes van het jaar worden er hier in de Eems garnalen gevangen .

Garnalen daar maak je mij niet blij mee , maar ik vind het wel leuk om de vissers boot te volgen en zo af en toe een foto er van te maken .

Soms met heel veel meeuwen er achter , soms met een paar meeuwen , er is geen keer hetzelfde als de kotter hier langs komt . Hier bij wat foto's zoals ik het vorige week heb gezien .

Met zon , zonder zon , met meeuwen , zonder meeuwen .......... Het filmpje .. nostalgie, leuk om te zien hoe het vroeger ging .

Klik op de foto en je ziet het naar mijn mening mooier , vooral de laatste foto is vergroot mooier , zie je meer dan zoals het hier bij het artikel staat





4.... even een onderonsje ;-)





5.. een uniek plaatje en eerlijk ik vind dit zelf de allermooiste foto van de kotter die ik tot nu toe er van heb gemaakt





6... dit was een half uur na de vorige foto





7.............RUST !!