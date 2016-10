Een heerlijke herfstdag ......



1.. de bomen aan de horizon die staan op Schiermonikoog





..... zeer weinig wind en de zon er bij , zo was het hier gisteren een groot gedeelte van de dag .

Ideaal weer om even naar de kwelders te gaan , om daar de zeelucht op te snuiven en bovenal te genieten van de rust en ruimte . Ongeveer 4 keer per jaar kom ik daar , mooi is het om te zien hoe het aangroeien van de kwelder gaat. Daar het laag water was waren er deze keer weinig vogels te zien dicht bij de dijk , maar er was genoeg ander moois te zien .





3... op de achtergrond Rottumeroog





5... op de achtergrond een gedeelte van het eiland Borkum





7... op de achtergrond een stukje van Rottumerplaat





