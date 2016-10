zomaar iets van het Groninger land ...



1....mosterd





Langs de weg naar de kwelders waren nog meer mooie dingen te zien .

Vele stukken land geel en enkele wit/ lila gekleurd . Nu bloeien de groenbemesters volop , het gele mosterd ( lijkt veel op koolzaad ) en het witte/ lila blad rammenas .

Voor de dijk waar de kwelder achterligt is een groot stuk natuurgebied aangelegt door Groninger Seaport , dit ter compensatie van de natuur die ingeleverd is voor de industrie in de Eemshaven. Hier overwinteren heel veel vogels . Er waren al overwinteraars , maar nog niet zoveel als dat er over 2 maanden te zien zullen zijn waarschijnlijk , maar nu was het ook al genieten van de vogels die er nu al zijn .

klik de eerste foto aan je ziet de foto's groter en naar mijn mening mooier



2.... bladrammenas





3.. aardappelland





4





5





6





7





8