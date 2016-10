zondags fotothema : alles wat met koffie te maken heeft ..........



1





Koffie ...... ik zou niet zonder willen !

Koffie zonder melk en suiker is nog altijd wat ik het lekkerste vind . Cappuchino , Espresso , Café Latte , Espresso Macchiato , of welke andere soort dan ook maak je mij niet blij mee . De kraantjes pot op foto 2 is van m'n grootouders geweest , zij hebben die gekregen toen ze getrouwd zijn in 1914 .

Twee weken geleden ongeveer zat er bij de reclame een senseo pad , daar ik geen senseoapparaat heb ben ik daarmee maar aan het spelen geweest voor dit thema . Het mooiste resultaat van dat spelen staat op foto 7







2





3





4





5... koffiemelk





6... chocolade





7.... senseopad





8... de laatste slok koffie onderin de mok