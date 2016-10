Andere artikelen







zondags fotothema : spelletjes binnen / buiten .



1





Het zijn spelletjes binnen geworden .

Nog niet zo lang geleden heb ik heel veel spelletjes weggeven aan een tantezegger van me die daar nu veel plezier aan beleeft .

Met wat ik nog heb is het me gelukt om hier toch een serie foto's van spelletjes te kunnen plaatsen .

Voor degene die de Groningse taal niet machtig zijn zal ik hier de tekst die op de kwartet kaarten staat in het blauw even vertalen .

KLAAI : Er zit klei aan de polsstok , dit betekent : Die minnares is niet onbemiddeld VRAAUW : De vrouw is de baas , als de rook de wind mee heeft , dit betekent : De vrouw is altijd de baas Man : Het is een hard man op een weke kaaskorst, dit betekent : Hij heeft een groot woord maar hij staat er niet voor . Stad : Hij loopt rondom de Stad ( Groningen ) , dit betekent : hij is een wijdlopige verteller

De laatste foto is een raadspelletje . 'k Zal vanavond vertellen wat er op de foto staat .

Klik op de foto en je ziet het groter en .... dan is de tekst van de kwartet kaarten wel goed te lezen



2... yathzee





3...Mens erger je niet





4.... pokerstenen





5





6





7... dit speel ik regelmatig op de pc





8... ra ra ra wat is dit ?









Geplaatst op 23 oktober 2016 00:07 en 24 keer bekeken

R eacties van leden



Netty9 23 okt 2016 00:47 Ik denk dat de laatste foto een tol is of niet? Wat heb je leuke spellen neergezet. Het Gronings kwartetspel hebben wij ook, maar dan weer een beetje anders. Kijk maar bij mij. Je kunt nu wel leuke spelletjes op de pc doen, he?



Groetjes van Netty