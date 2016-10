Het nieuwe onderwerp voor zondag 30 oktober .







Een onderwerp waar een ieder aan mee kan doen ook zij die om wat voor reden dan ook aan huis gebonden zijn ............ Dit staat er in het pb-tje wat jullie van mij krijgen als je de vraag krijgt of je een onderwerp weet .

Die zin telt voor mij ook , en daarom heb ik deze keer voor de letter H gekozen , zodat een ieder die er op uit wil om herfstfoto's te maken voor het onderwerp die mogelijkheid heeft , en een ieder die daar geen zin in heeft of niet de gelegenheid heeft om herfstfoto's te gaan maken , kan andere objecten beginnend met de letter H fotograferen .



Veel succes en plezier met het foto's maken !!