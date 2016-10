Herfst ...........ook de tijd voor vele paddenstoelen.



1





Op een grote paddestoel,

Rood met witte stippen, Zat kabouter Spillebeen,

Heen en weer te wippen. Krak, zei toen de paddestoel,

Met een diepe zucht, Allebei de beentjes,

Hoepla in de lucht! Maar kabouter Spillebeen

Hield niet op met wippen. Op die grote paddestoel,

Rood met witte stippen. Daar kwam Vader Langbaard aan

En die zei toen luid: “Moet dat stoeltje ook kapot?

Spillebeen, schei uit!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nee de paddenstoel waar Kabouter Spillebeen een voor liefde voor heeft die kom ik hier niet tegen . Maar van de week ging ik even bij de kleine paddenstoeltjes kijken , die ik 2 weken geleden gezien had , en tot m'n stomme verbazing zie ik daar op een heel klein stukje verschillende paddenstoelen staan .

Nu kom ik elk jaar op die plek , maar zoals nu had ik het nog niet eerder gezien .



2





3





4





5





6





7





8























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.