zondags fotothema : H h H h H h H h

1... De H boom





Anderhalve week geleden twijfelde ik nog of ik het onderwerp de letter H wel op zou geven voor deze zondag. Er viel hier al wel genoeg blad van de bomen maar dat was groen en dor . De echte herfstkleuren waren hier waar ik woon nog maar zeer weinig te zien , maar de afgelopen week heeft de herfstschilder een inhaalslag gemaakt , k vermoed bij jullie ook .

De eerste foto is van dinsdag jl. deze boom noemt de boswachter van natuurmonumten de H boom. Een paar jaar geleden vertelde hij me dit , ik was al zo vaak bij deze boom langs gekomen maar de H was mij nog nooit opgevallen .

De laatste foto : afgelopen vrijdagavond was het hier Halloween koopavond . Ik had gehoopt een paar griezels ( zoals in de vooraankonding stond te lezen ) tegen te komen , maar helaas heb ik ze niet gezien. De etalages waren in Halloween sfeer gemaakt , en daar heb ik wel wat foto's van gemaakt . Doordat de winkelruiten spiegelen waren er niet veel echt mooie foto's bij , daarom heb ik van een aantal foto's 1 Halloween plaatje gemaakt .

3.... Hout





4.. Hortensia in de herfst verkleuring





5.. huisjes slak





6





7.. herfstasters





