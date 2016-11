De middag van R.... en R.......



1.... het was goed te zien dat er veel heel veel wind was





Dinsdagmiddag jl. een middag met veel wind , regen en vele regenbogen .

Één van de regenbogen zag ik van verre recht op me af komen ( 4 en 5 ), toen het eenmaal over de dijk was en het ook zichtbaar was in de vijver ( foto 3 ) was het in een paar seconden in z'n geheel verdwenen en ik moest snel naar binnen wilde ik niet nat worden van de hoosbui die achter de regenboog aan kwam







2





3





4





5





6... er was nog een heel klein stukje te zien van een regenboog