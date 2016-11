Zondags fotothema : Beelden / beeldjes ...



1





' k Vond het lastig om voor elk beeldje een mooie passende achtergrond te vinden .

Daar het me voor een aantal niet lukte om dit binnenshuis te vinden , mochten deze een keer met me mee naar buiten .

De foto bij de eerste reactie wil ik jullie niet onthouden in deze paddenstoelen tijd , tussen het mos vond ik een heel bijzonder exemplaar !



2





3





4





5





6





7





8