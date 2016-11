En dit is MIJN foto .....



Dit is de foto waar het om ging





De afgelopen dagen nogal wat zien voorbij komen wat aangaande het copyright / auteursrecht .

Dat 50plusser hier voor waarschuwt om geen foto's te plaatsen waar copyright op zit kan ik me voorstellen en vind dit heel goed dat deze waarschuwing er staat .

Wil je toch een keer een foto van Internet halen kijk dan eens op pixabay , daar kun je copyright vrije foto's downloaden ( zie link )

Zoals wij geen foto's van een ander mogen gebruiken zonder toestemming zo mag een ander geen foto's van jou gebruiken zonder toestemming .

~~~~~~~~~~~~

Afgelopen zomer zat ik te kijken naar het tv programma : De slimste mens .

In 1 van die rondes krijgen de kandidaten foto's te zien met een overkoepelend thema .

En wat zie ik daar tot m'n stomme verbazing langs komen ........ een foto van mij die ik ooit eens geplaatst heb hier bij het zondagse thema spreekwoorden en gezegden ( 08-12-2013 ) .' t was maar goed dat de kandidaat niet direct het antwoord wist waardoor het even later weer in beeld kwam .het kleine beetje twijfel die er nog was werd hierdoor bij mij weg genomen .

Via mail heb ik contact gezocht met de omroep die dit programma uitzend .

Om een lang verhaal kort te maken , ik heb er een geldelijke vergoeding voor gehad en een uitnodiging om een keer een uitzending bij te wonen .

Zo zie je maar waar het zondagse fotothema ook goed voor is :-)