Andere artikelen







zondag fotothema ... koude , donkere dagen van november .



1





Foto's die betrekking hebben op de koude, donkere, storm- en regenachtige dagen in november .... Donker en koud was het hier wel , storm en regen heb ik niet meegemaakt de afgelopen week ( wel veel buien zien gaan , maar geen regendruppels gezien )

Alle foto's heb ik afgelopen week gemaakt . De eerste foto ziet er wel vriendelijk uit maar het was koud die dag . De tweede foto dat is mijn uitzicht als ik 's avonds op de bank zit en naar buiten kijk .

Helaas was het de afgelopen week al nodig dat er zout gestrooid moest worden ( foto 3 ) ,maar het was ook een week waarin ik een grote pan erwtensoep heb gekookt en daar 5 porties van in de diepvries heb gedaan , nu was ik vergeten er een foto van te maken toen het nog in de pan zat , maar goed een zakje erwtensoep in de diepvries doet het ook wel goed op de foto ( 4) .

Nu nog even iets over de laatste foto , .. 11 november SintMaarten , 't was wel koud maar droog !! Blijft leuk om de kinderen met hun lampions door de wijk heen te zien gaan van deur tot deur .

SintMaarten is tegenwoordig het feest om snoep op te halen , zo anders zoals mijn SintMaarten van vroeger was .

Wij kregen in het dorp 1 cent of 2 centen en heel soms 1 stuiver of een taaitaai popje of een appel van eigen oogst .Bij de ene bakker een krentenbol en bij de andere een wit punt kadetje , bij de kruidenier een klein zakje snoep .Maar wij woonden achteraf in een polder en als we dan naar huis gingen was het nog even bij de boeren langs waar we langs kwamen , zo en daar werden we rijk van :-) , hoe verder we de polder in kwamen hoe meer geld we kregen . tsja de volgende dag op school was altijd de vraag hoeveel heb jij gekregen met het SintMaarten lopen ? De polder kinderen hadden altijd het meeste , hoe verder je in de polder woonde hoe groter de buit ;-) .

bij de eerste reactie staat nog een toegift , dit kwam in beeld nadat ik m'n artikel voor dit thema al klaar had .











2





3





4





5... m'n warme instappers





6... warme chocolademelk met speculaasbrokken





7.. de sfeerverlichting in het winkelcentrum , doet gezellig aan in deze tijd van het jaar





8..Sint Maarten









Geplaatst op 13 november 2016 00:38 en 42 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Gribou---Greet 13 nov 2016 00:40 November kou

Ik had m'n artikel al klaar , maar nu kwam ik zaterdag middag nog iets tegen wat ik toepasselijk vind voor dit thema .

daarom deze toegift van het ijs dat hier gisteren middag nog op vele vijvers en slootjes was te zien .