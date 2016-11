Andere artikelen







Deel 2 van weer eens een middag met heerlijk weer ...



1





Wat ik jullie gisteren liet zien is van een van m'n favoriete plekjes , maar ik kwam meer leuke en mooie dingen tegen onderweg .

Een buizerd of een kiekendief is er te zien op foto 4 . Op het volkstuinen complex zag ik nog 1 roos volop in bloei , er was ook klein beestje op bezoek bij de roos .

De laatste foto heb ik dinsdagavond gemaakt . Het was hier behoorlijk mistig , keek ik naar beneden dan was er geen licht van de lantarenpalen te zien , een teken dat het een zeer beperkt zicht was .

De maan was wel te zien door de mist heen . 'k Was benieuwd hoe een foto er uit zou zien van de maan in de mist , dus ... foto gemaakt , en wat zie ik toen ik het op de pc terug zag ? de kleuren van de regenboog .

Zoals de zon de regendruppels doet kleuren tot een regenboog , zo kleurt het licht van de maan vermoedelijk de mist met regenboogkleuren , 'k zal geen andere verklaring weten voor het feit dat de regenboogkleuren zichtbaar waren .

Klik de foto van de maan aan en dan zie je waarschijnlijk de kleuren beter .



2





3





4





5





6





7





8









Geplaatst op 17 november 2016 21:46 en 1 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.