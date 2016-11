Een dag met wisselend uitzicht ....



... dat was het gisteren .

De dag begon zo mooi , helaas voor korte duur .

Al snel nam het grijze het over .

In de loop van de dag zag ik aan het water de windrichting veranderen ,ja het was een dag van camera bij de hand houden .



