En dan ineens is alles anders ..........



1





Vanmorgen toen ik het rolgordijn omhoog deed zag het er veel belovend uit .

De lucht kleurde mooi , vlak voor de zonsopgang . Maar een uur later .............. het enige wat ik toen nog zag was grijs, grijs , grijs .

Tot ongeveer 13 uur heeft het hier potdicht gezeten van de mist , en vanaf dat moment is het wisselend , het ene moment kan ik weer redelijk ver kijken , en dan even later zit het weer dicht .

Ondanks dat het koud is (2,6 gr ) toch een stukje gefiest in de mooie mist wereld , en foto's gemaakt . Wat ik gehoopt had te zien was er niet..... spinnenwebben met vele pareltjes en de rietpluimen vol met druppeltjes water .

Morgen misschien een herkanssing als ik het weer bericht moet geloven .







2





3





4





5





6 Heel even scheen de zon op de bomen





7 en ook deze werd even in het zonlicht gezet





8 he he een keer geen windmolens e.d op de achtergrond ;-)