zondag fotothema : sfeer verlichting



1





Niet alleen binnenshuis zal er nu veel sfeerverlicting te zien zijn , ook buitenshuis is er veel sfeerverlichting te zien .

Mijn serie bestaat dan ook uit 4 foto's van binnenshuis en 4 foto's buitenhuis .

De foto die ik zelf het mooiste vind staat bij de eerste reactie , ik had namelijk m'n artikel al klaar vrijdag avond , toen ik de voor mij mooiste foto heb gemaakt wat aangaande sfeerverlichting , en daar ik geen zin had om het artikel te veranderen heb ik het dus maar zo opgelost .

Rest mij nog jullie fijne kerstdagen te wensen .







2





3





4





5





6





7





8... niet mijn smaak , maar heel kleurrijk voor de foto