Een jaar met veranderingen van m'n woonomgeving staat voor de deur...



1.. zo was het





De zeedijk wordt hier 2 meter verhoogd en 15 meter verbreed .

Wat ik ga merken van de verhoging ( wat betreft m'n uitzicht ) daar kan ik me nog niets bij voorstellen , maar bij de verbreding wel . De verbreding wordt landinwaarts gedaan waardoor er een groot stuk van de vijver voor de flat verdwijnt .

Ook het muzeeaquarium ( heb ik al eens een artikel over gemaakt , zie link ) kon niet blijven zoals het vele jaren geweest is .

Na veel gesteggel mogen ze gelukig wel blijven bij de dijk .

Momenteel zijn ze bezig om het museum te vernieuwen , het grootste gedeelte is gesloopt alleen de bunker niet , in de bunker verblijven de vissen . Deze zijn niet verhuist die mochten op hun stekkie blijven .

Leuk om te zien dat de muurschildering op de bunker nu tevoorschijn is gekomen , deze is op de muur geschilderd van de bunker in de begin tijd van het muzeeaqaurium .

Tsja het zal maar tijdelijk zichtbaar zijn want als alles straks klaar is dan zit dit gedeelte van de bunker in de dijk .

Op de foto bij de eerste reactie is te zien hoe het nieuwe muzeeaquarium er uit komt te zien , bij het rode pijltje is nog een stukje bunker zichtbaar .



2





3... de muurschildering





4





5 .. dit is over een tijdje dijk





6 ...dit zal er ook heel anders uit gaan zien





7 ... vele voetstappen van mij liggen daar





8... en ook dit verdwijnt