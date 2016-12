zondags fotothema : Gestreept...



1.. als omlijsting heb ik nieuwjaarsrolletjes gebruikt , het nog gesloten boek voor 2017





Zo om me heen kijkend de afgelopen week zag ik vele dingen die gestreept zijn .

Strepen ... zijn eigenlijk best wel mooi , zolang het maar niet in mijn kleding zit ;-)

Mijn gestreepte serie foto's is een allegaartje .



2.. voor degene die van zoet houden ... Karamel schnitte





3 .. strepen op het wad





4... kleurrijk





5... streepjes codes





6.. gestreepte bladeren van een plant





7.. voor de foto mooi





8... strepen in mijn heerlijke warme wikkelsjaal