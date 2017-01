Zo anders dan donderdag ...



1 .. de lucht in het oosten tijdens de zonsondergang





... was gisterenavond de lucht tijdens de zonsondergang .

Het is nog maar zo kort dat de dagen weer langer worden , maar aan de plek waar de zon ondergaat kan ik het al zien dat de zon weer opschuift naar het westen .

Op de laatste foto is te zien hoeveel de maan in een dag meer zichtbaar wordt .



2





3.. waar zal die heen gaan ?





4





5.. en ook dit is de lucht in het oosten





6





7





8