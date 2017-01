M'n favoriete stukje natuur in de winter ...



1





Maandagmiddag was het best wel lekker weer om een stukje te gaan fietsen , beetje mistig , weinig wind .

Dan kan ik het niet laten om even naar m'n favoriete natuurgebied hier in de buurt te gaan .

En dat was genieten , de reeën gezien , helaas niet op de foto kunnen krijgen evenals de specht die op vele plekken te horen was maar niet zichtbaar .

Wel heb ik twee van de vier buizerds op de foto kunnen zetten , ik had ze al een poosje gehoord .... en ineens cirkelden ze boven me wow wat mooi om ze zo even te kunnen volgen in hun vlucht .







2





3





4





5





6





7





8























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.