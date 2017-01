Andere artikelen







zondagse foto thema : Tomaten ..



1





Zomers vind ik een tomaat op brood heel lekker , winters hou ik daar niet zo van want dan vind ik de tomaten niet zo lekker .

Wel vind ik in deze tijd de pick mix lekker , zelf een bekertje vullen met de snoeptomaatjes die mijn voorkeur hebben.

Maar voor dit foto thema heb ik toch maar een paar grote tomaten gekocht , die in de soep gegaan zijn , zodat ik niet alleen foto's heb gemaakt van de kleine tomaatjes .

Foto 2 .... op m'n camera zit een stand dat heet magicfilter . Zo heel af en toe maak ik hier mee wel eens een foto .

Het resultaat is voor mij altijd een verrassing , deze vond ik wel leuk en vond dat die wel mee mocht doen hier vandaag . Het origineel is een liggende foto , maar lang niet zo mooi als dat het nu hier te zien is , maar omdat ik het een kwartslag heb gedraaid en het daar door een staande foto werd , iets wat ik niet wilde omdat ik staande foto's niet zo mooi vind , heb ik er een collage van gemaakt .

De rest spreekt voor zich .







2





3





4





5





6





7





8









Geplaatst op 15 januari 2017 00:05 en 37 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.