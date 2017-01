Hoog , extra hoog water ...



1





De verwachting was een waterstand van 3,80 , de kritische grens wanneer er ook dijkbewaking is , en dat was er de afgelopen nacht .

De waterstand was afgelopen nacht om 01.00 uur 3.96 boven N A P

Dit was de 4 de keer in 3 weken tijd dat de coupures dicht zijn geweest

Wil je zien hoe dat gaat bekijk dan het toegevoegde filmpje .

Gisterenmiddag was het water nog niet extreem hoog , maar dat het anders was dan anders was wel duidelijk te horen en te zien .

Op het moment dat ik deze foto's heb gemaakt was normaal gesproken geen water te zien geweest , het was eb .









2





3





4





5