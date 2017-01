Er was meer dan de mooie luchten....



Dinsdag heb ik zoals jullie al eerder hebben kunnen zien op m'n blog veel foto's gemaakt van de lucht .

Maar er was meer dat m'n aandacht trok .

Een bootje , iets wat je niet zo snel verwacht als het zo koud is , maar achteraf had dus een reden dat het bootje er was . ( foto 1 ) Er was iemand aan het zwemmen , en nogal een aardig eind van de kust vandaan . Een hele mooie tekening kwam er op het water nadat het bootje voorbij was ( foto 2 ) .

Meerkoeten op het Wad ( foto 3 ) .... is een zeer weinig voorkomend iets , maar heel apart om te zien hoe ze zich voortbewegen op het slib .

De rest spreekt voor zich , de laatste foto is de zonsondergang van gisteren .



