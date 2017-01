zondagsfoto thema : Dierbare voorwerpen



' t Was lastig een keus te maken .

Ik heb heel veel spullen die me dierbaar zijn .

Op foto 1 staat het borrel glaasje waar m'n vader op zaterdag avond z'n borrel in kreeg . Na een drukke tijd ( 9 kinderen groot brengen en mee helpen op het boeren bedrijf ) vond m'n moeder op 60 jarige leeftijd een nieuwe hobby .........houten voorwerpen beschilderen .

De twee kapstokjes heb ik jaren geleden eens van haar gekregen . (foto 2)

Het ringetje op foto 3 is van m'n tante , waar ik naar vernoemd ben , geweest .

Het zakhorloge die van m'n vader is geweest is me ook zeer dierbaar ( foto 4 )

Een flesje met gekleurd zout gemaakt door een nichtje van me toen ze 6 jaar was ( ondertussen is zij 26 jaar ) . ( foto 5 )

Onze oudste zus had als hobby boekbinden , in het jaar voor haar overlijden had ze voor haar broers en zussen een boekje gemaakt , die je eventueel als dagboekje kon gebruiken , ik schrijf er mooie teksten e.d. in .

En foto 7 , het kleine houten kistje is me heel dierbaar , net zoals de inhoud .... kaartjes , briefjes e.d die mij veel zeggen .











