Een waar gebeurd verhaal ...



Vorige week zat ik vast gevroren met m'n pootjes op de galerij vlak voor de voordeur van Greet haar onderkomen .

Ze voelde eerst aan m'n vleugeltjes en heeft toen vast gedacht dat ik het loodje gelegd had , maar dat was niet zo . Ze voelde aan m'n pootje en die bewoog een beetje . Met wat toegevoegde warmte kwamen m'n pootjes los , en toen dat Greet duidelijk was liet ze me met rust .

Dit alles gebeurde in de morgen uren , 's middags toen ze me weer zag lag ik opzij en er is toen weer gedacht dat ik dood was . Ik werd netjes in het gootje gelegd zodat anderen me niet zouden vertrappen.

Het is me gelukt om in de uren die volgden me om te draaien zodat men zien kon dat ik een dagpauwoogvlinder ben. Even onder ons .. de wind werd er van verdacht dat ik toen zo lag .

Met alle kracht die ik nog in me had heb ik me die dag ongeveer anderhalve meter verplaatst .

Greet was stomverbaasd toen ze dit zag , Het heeft even geduurd maar toen werd ik verwend met een paar druppeltjes honing dat een passerende buurvrouw gelukkig in huis had .

' k Heb ze 2 dagen in spanning gehouden en ben er toen stilletjes vandoor gegaan , waarheen ................?







