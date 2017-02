zondags fotothema : Velgen ...



1... de velg die ik bijna iedere dag zie .. de velg van m'n fiets





Velgen genoeg , de wieldoppen die je jaren geleden nog veel zag zijn ondertussen meer en meer vervangen door sierlijke velgen .

Ik heb geprobeerd om wat variatie aan te brengen in de serie .







2...het speelgoed autootje mocht ook meedoen .





3





4





5





6... de velg van een bus , ...was aan het verstoppertje spelen :-)





7





8... deze wilde liever niet in het volle licht in beeld