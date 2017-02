Andere artikelen







De een vind ze lekker , een ander houd er niet van ........



1 .. door elkaar





En waar heb ik het dan over ...... over spruitjes .

Ik vind spruitjes lekker , 'k hoef er niets bij of door , dus geen spekjes er door , geen satesaus er overheen , geen paprika er door en zo is er vast wel meer te bedenken wat je er door kunt doen :-) .

Een tijdje geleden kreeg ik van een vriendin vam mij verschillende soorten spruitjes door elkaar , de "gewone " groene , de paarse en de flower sprout ( bloemetjes spruit ) .

De laatste kun je rauw eten of gekookt , kort gekookt ( 2 min.) Het is een kruising tussen spruiten en boerenkool .

Eerlijk ........... geef mij maar de gewone groene spruitjes en het maakt me niet uit of het hotel spruitjes zijn of grote spruiten .

Voordat ze bij mij op het menu stonden heb ik er een aantal foto's van gemaakt .







2 .. paarse spruitjes





3





..flower sprout





5 .. flower sprout





6... alles door elkaar





7 .. hoe de paarse spruitjes er uitzagen na kort koken









