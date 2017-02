zondags fotothema : Lucifers ...



1





Lucifers .... ik gebruik ze zelden .

Ik gebruik altijd een aansteker ( te zien op de laatste foto ) , dus het was even zoeken naar lucifers .

Gelukkig stond er in de kelder nog een doos met spulletjes die van de boot gekomen zijn , en daar zaten ook nog een paar doosjes lucifers in .

' t Was leuk om er mee te spelen en er foto's van te maken .







2





3





4





5





6.. dit was spelen met de lucifers en met het licht .





7





8