Zo mooi ---- ( vind ik in ieder geval )



1... het grijze wat je ziet is ook ijs





Gisterenmorgen toen ik de rolgordijnen open deed zag ik dat het opkomend water was en een klein beetje wit in de hoek bij een van de strekdammen .

Naar mate de uren verstreken werd de witte plek bij de strekdam steeds groter en groter . Uit ervaring weet ik dat er dan ijsschotsen op elkaar schuiven .

Daar ik momenteel nog al last heb van m'n gewrichten weerhield de gure stevige oosten wind me om op dat moment m'n jas aan te trekken , en naar de dijk te gaan . Maar ja het ging wel kriebelen , steeds meer en meer . Dus me toch maar extra warm aangekleed en naar de dijk .

Geen moment spijt heb ik er van ........... het was zo mooi .

't Zal deze keer wel bij 1 dag blijven vermoed ik dat dit mooie te zien was op het wad , daar de verwachting is dat de temperaturen omhoog "knallen " en daar heb ik ook geen problemen mee .

Ik heb de ijsschotsen weer eens gezien en vele foto's van gemaakt , kan er dus lang van nagenieten :-)

o ja als je de eerste foto aanklikt kun je de foto's groter bekijken







2





3





4





5





6





7





8... en zo zag ik het bij laag water vanaf het balkon























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.