Wat ik al dacht ...



1.. ijs op de golven





...... was dat de ijsschotsen er deze keer maar kort zouden zijn .

Dinsdagmorgen was het beeld nog wel zoals maandag , maar dinsdag tegen de avond toen het weer laag water was , was er maar weinig meer over van de grote hoeveelheid ijs op de Eems .

Van de restanten heb ik nog een paar foto's gemaakt .

De vijver is nog bevroren en daar zie ik maar heel langzaam enige verandering in komen .

Ach en als ik dan toch de foto's van het ijs hier plaats dan ook maar wat foto's van de mooie kleuren die de zonsondergang gaf gisteren .

Wil je de foto's groter zien ? klik dan de eerste foto aan en je krijgt ze groter voor je .



2... mooi figuurtje ;-)





3





4.. meeuwen in de vlucht boven de vijver





5





6





7





8