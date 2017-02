Zondags fotothema : Roest / roestkleurig



1.. roestkleurig blad in het zonlicht





Ik heb er maar een mix van gemaakt , roestige dingen , en dingen die roestkleurig zijn .

De laatste foto .... Ik had zaterdag tegen de avond m'n foto's al lang en breed klaar maar toen zag ik het roestkleurige in het gras onder aan de voet van de dijk .

Nu zie ik die plek iedere dag wel maar zo was me nog niet eerder opgevallen , kwam misschien wel omdat het al schemerig begon te worden en dat het daar om er zo roestkleurig uitziet .

Voor zover nodig staat er onder de foto's eventueel uitleg .



2.. bankje op de dijk





3.. rails





4... roestkleurig ijsvloertje ( afgelopen maandag was dit zo te zien )





5.. roestig schroefje in een schaar





6.. spreekt voor zich





7 .. elzenkatjes





8 .. plek onder aan de voet van de dijk