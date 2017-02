Gribou---Greet 23 feb 2017 15:47 @ Ria



Grote golven met de schuimkoppen zal ik nu niet zien omdat de wind aflandig is .

Maar ik had nu het geluk dat het laag water is nu zie ik hoe de wind het water over het droog gelegen gedeelte blaast . mooie grillige figuren zijn er dan voor een paar seconden te zien.

Schokkend is het hier ook niet wel zo af en toe flinke windstoten .

Dank je wel voor je reactie .