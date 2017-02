Zondags fotothema : Voorraad



' t Was lastig kiezen wat er van de voorraad wel fotogeniek was .

Wat de uiteindelijke keuze geworden is zien jullie hier op de foto's .

Omdat ik niet kiezen kon welke foto het mooiste is van de witlof , zijn er 2 foto's van de witlof te zien , ben benieuwd welke jullie het mooiste vinden .

Witlof heb ik bijna altijd wel in voorraad , ik vind het lekker en het is op verschillende manieren te bereiden .



4... bami soep . lekker en snel klaar





6.. wat ik in de wintermaanden in voorraad heb , bruine bonen.





