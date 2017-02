En dit is nog maar het begin ...



1 .. De voorbereiding





Het begin van de bomenkap , bomen die weg moeten in verband met de dijk verbreding en verhoging .

Helaas hebben de bomen geen goede verhouding met de dijk dus moeten ze weg .

Maar de hoeveelheid bomen die hier gekapt worden , daarvoor in de plaats worden elders nieuwe bomen geplant .



Gezonde bomen kappen , ja in dit geval kan ik daar volledig achterstaan , liever een gezonde boom weg dan een verzwakte en niet aardbevings bestendige dijk.

Want ja ook als is de gaskraan iets dicht gedraaid de aardbevingen blijven doorgaan , in de maand februari 6 in totaal in de omgeving van Loppersum , de plaatst waar men al een tijdje terug gestopt is met het gas naar boven halen .

De afgelopen dagen heb ik een keer het kappen van de bomen gevolg , hierbij wat foto's ervan .







2





3





4... daar gaat de boom plat





5





6





7.. in grote mootjes gezaagd





8... na gedane arbeid ....