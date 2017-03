zondags fotothema : Deksels.....



1





D E K s E L S

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Foto 3 , deze heb ik een kwart slag gedraaid omdat de figuren die er in de deksels zitten zo beter tot hun recht komen . foto 8 is het dekseltje van een geheimvakje wat in de schildpad zit .







2





3





4





5





6





7





8