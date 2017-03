Bijzonder om te zien .....



1





Ik heb in m'n leven al heel veel aalscholvers ( ook wel schollevaar genoemd ) gezien .

Maar wat ik gisteren zag had ik nog nooit eerder gezien , een aalscholver die al dobberend op het water z'n vleugels laat drogen door de wind . En net zoals ze het aan de waterkant doen , op een gegeven moment even de vleugels intrekken , en kort er op weer spreiden , deed de aalscholver op het water het ook .

Op een gegeven moment ging het onder water op zoek naar eten vermoed ik , na een paar keer onder water geweest te zijn steeg het op en vloog weg ( de laatste foto )







2





3





4





5