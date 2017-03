Het " Groningse " groot hoefblad .... :-)



Op 14 februari liet Ria op haar blog foto's zien van het "Brabantse " groothoefblad .

Hier was er nog niets van te zien op die datum .

4 maart kwam ik bij de plek langs waar ik groothoefblad weet te staan , toen was er nog niets van te zien , gisteren kwam ik weer bij die plek langs en Yes de eerste paars roze bloemen zijn zichtbaar .

Ook zag ik speenkruid in bloei .



