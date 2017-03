zondags fotothema : Wenskaarten



Wat zijn er veel wenskaarten , een keus maken is soms erg moeilijk .

Ik heb een voorraadje in huis , gekochte en zelf gemaakte .

Tegenwoordig verstuur ik ook regelmatig een kaart via Greetz , qua keus en kosten maakt dit geen verschil en nu er zoveel brievenbussen verdwenen zijn waardoor ik niet meer dicht in de buurt een brievenbus heb vind ik dit wel een gemakkelijke manier om een kaartje te sturen aan iemand en ik kan de tijd nemen om een mooie uit te zoeken of zelf een fotokaart te maken.







6... op het blauwe kaartje komt t.z.t. nog de naam te staan





7





