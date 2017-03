We kunnen nog niet zonder ........







We kunnen helaas nog niet zonder het Groningse gas . Er zijn al vele aardbevingen geweest en het einde er van is nog lang niet in zicht , veel schade is er al ontstaan door deze aardbevingen .

Helaas verloopt de schade afhandeling verre van vlekkeloos en de aandacht uit Den Haag voor de toestand in het risico gebied is zeer zeer weinig .

Ja nu even iets meer aandacht ...........verkiezings tijd he ;-)

Mijn vraag aan jullie is willen jullie solidair zijn met de gedupeerde Groningers ? en de petitie tekenen die je vind via de bijgevoegde link .