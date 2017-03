Na de drukte ....



1





... de rust in . Druk , ja druk was het op het stembureau waar ik m'n stem heb uitgebracht . Ik heb tot nu toe 44 keer in m'n leven gebruik gemaakt van m'n stemrecht en nog nooit heb ik meegemaakt wat ik gisteren meemaakte .

Een lange lange rij wachtenden voor me , ik hoorde later van degene waar ik een poosje mee heb staan praten dat er 37 wachtende voor ons waren , ik was gewend of direct aan de beurt te zijn of vier tot 5 stemgerechtigden voor me .

Heerlijk was het om na die drukte de natuur in te gaan op de fiets .

' t Was een feestje om zoveel verschillende bloemen weer in bloei te zien .

Wat mij betreft mag het weer wel een poosje zo blijven , maar ja de weers verwachting laat iets anders zien :-(







2





3





4





5





6





7





8.. klein hoefblad