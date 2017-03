Rondje in de buurt waar veel akkerbouw is ...



1





Opvallend veel percelen zijn er afgelopen najaar ingezaaid met phacelia als groenbemester , een plant die heel mooi bloeit en vele bijen trekt , helaas zal het niet zover komen dat het in bloei komt daar het over een paar weken onder geploegd wordt , het blad daar draait het om voor de akkerbouwer , in het blad zitten de meeste voedingsstoffen voor de grond. ( foto 1 ) .

De foto's zijn niet moeders mooiste maar wat was het mooi om een viertal reeën in het open veld te zien , de afstand tussen hun en mij was groot :-( De varkens bij een biologische varkens houderij liepen buiten , leuk om te zien .

De onbekende ( foto 8 ) op mijn vieze raam ,'k heb de glazenwasser deze foto gestuurd ;-) ,heeft een aantal uren op het raam gezeten .











2.. rust , ruimte op het Groninger land





3





4





5





6





7.. mooie lijnen in het landschap





8.. licht groen van kleur is deze onbekende