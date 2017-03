zondags fotothema : IJS



IJS........ het is er in soorten . Consumptie ijs , natuur ijs .

Consumptie ijs , daar maak je mij niet blij mee , van kinds af aan hou ik al niet van consumptie ijs wel van natuur ijs . Maar ja natuur ijs was er de afgelopen week niet te vinden . Dus ben ik zelf maar bezig geweest met het maken van ijs , ijs zoals jullie waarschijnlijk nergens anders zullen tegenkomen .

Uitgebloeide rozen, uitgebloeide blauwe anemonen , lychee en sinaasappel schillen mochten mij nog een dienst bewijzen voordat ze de gft bak in gingen .

En het resultaat , daar ben ik zelf zeer tevreden mee :-) Met veel plezier heb ik deze serie foto's gemaakt !! Er is er 1 die ik zelf de allermooiste vind , welke zal dat zijn denk je ?

Nee niet foto 8 ...... je zou haast denken dat die een beetje gehavend is door een bevinkje , is ook zo maar gelukkig niet door zo een zoals er hier in de provincie wel voorkomen .

Voor degene die mijn artikel over de petitie Laat Groningen niet zakken de afgelopen week gemist hebben en die wel solidair zijn met de gedupeerde Groningers en deze petitie willen tekenen heb ik de link naar de petitie onderaan dit artikel geplaatst .



