Hoe groot het groot hoefblad hier in het noorden is ...



1 .. 22 maart





Het gaat heel hard hier met de groei en bloei van het groot hoefblad , vele malen sneller dan voorgaande jaren , nu in zeer korte tijd van knop naar volwassen bloem

De foto´s zijn van 22 , 15 en 10 maart .



2 .. 22 maart





3.. 15 maart





4... 10 maart