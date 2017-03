apart om te zien ....



1





Tegenwoordig is een akkerbouwer verplicht om een gedeelte van z'n land in te zaaien met een groenbemester .

Er zijn vele soorten groenbemester , 1 er van is een bepaald soort gras .

Ik kwam eergisteren langs een stuk land dat dus ingezaaid is met gras , en tot mijn verbazing zijn daar grote paarse stukken zichtbaar .

Mijn vermoeden is dat dit hondsdraf is , ziet er wel mooi uit maar 'k vermoed dat de boer hier niet blij mee is . Het was een dag dat de wind een vrije dag had , en dat leverde een mooi plaatje op van 2 platbodems ,met weerspiegeling , die er ergens midden in het landschap in 1 van de maren liggen .







2





3...en de slootkant wordt geler en geler





4





5 ..stilleven