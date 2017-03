Niet alleen groente en bloemen ...



1





... kom ik tegen op het volkstuinen complex .

Er zijn een paar tuinders die er ook een paar kippen hebben rondlopen en eentje heeft er een duiventil .

Afgelopen week op een mooie zonnige lente dag zaten deze duiven heerlijk te genieten op het dak van het tuinhuisje .

Was leuk om te zien , de eigenaar zag dat ik er naar stond te kijken en nodigde me uit om ook een kijkje te nemen binnen in het duiven verblijf .

Hij heeft me wel verteld wat voor soort duiven dit zijn maar helaas ben ik de naam vergeten :-(

Deze duiven hebben ook veertjes op de poten .



2





3... dit is nog een jonge duif





4... even knuffelen





5





6





7.. een jonge duif die af en toe nog op het nest zit





8