zondag fotothema ... Hulpmiddelen.



1 ... een knoop in een zakdoek om me ergens aan te herinneren





Hulpmiddelen ... 'k zou ze niet willen missen .

Stel dat ik ze niet zou hebben dan wordt door verminderde kracht in m'n handen bijvoorbeeld een fles open draaien of een tube leeg knijpen wel een hele lastige opgave .

En zo zijn er meer dingen waar bij een hulpmiddel zeer welkom is .

Onder de foto's staat wat het is .







2... om een draad door het oog van een naald te halen ,





3...om een draaidop van een fles los te draaien en het is ook een notenkraker





4... en zo weet ik precies welke sleutel van de kelderdeur is .





5.... om een tube helemaal leeg te krijgen zonder veel inspanning ;-)





6... nachtlampje om 's nachts het grote licht niet aan te hoeven doen als ik uit bed ga





7...kaarsen dover





8...drukmeter op het ventiel deze geeft aan of de band hard, half zacht of zacht is