Even een frisse neus halen ...



... in het Roegwold .

Een natuurgebied met oude en nieuwe natuur .

In de winter is dit een geliefde plek voor de vogels die hier in Nederland over winteren , in het voorjaar een geliefde plek om te broeden .

Helaas deze keer waren er niet veel vogels te zien , maar het zien van het water en alles er om heen was zo mooi !

De laatste 3 foto's zijn van wat ik onderweg er naar toe tegenkwam.



