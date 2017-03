Het is niet alleen bloesem wat ik zie onderweg ...



1





Ook beestjes hebben m'n aandacht .

Ik heb lang staan wachten tot de spreeuw eindelijk in het zonlicht liep , zo in de zon ziet het er vele malen mooier uit dan in de schaduw .

De dagpauw vlinder is niet zo mooi meer , misschien is het wel degene die afgelopen winter bij de voordeur zat hier ;-)

De laatste foto is van van het hondsdraf op het land , de foto van vorige week was gemaakt met bewolkt weer , nu scheen de zon er vol op .



2





3





4





5





6





7