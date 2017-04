zondags fotothema: bakgerei



1...broodbakmachine





Taarten , koekjes , cake e.d bak ik zelf niet meer , zo af en toe bak ik nog wel eens een broodje .

Veel fotogeniek bakgerei heb ik dan ook niet meer in huis ;-).

De volgende zin komt uit het artikel van Toos waarin zij het nieuwe onderwerp aankondigde :

Geen bakgerei meer in huis ? Alles andere , wat ook maar iets met bakken te maken heeft , mag ook

En daar kon ik wel iets mee ..... ik heb een broodje gebakken en alles wat ik daar voor nodig had is hier op de foto's te zien , behalve het water wat gebruikt is om het deeg te maken .











2... deeghaak onder in het bakblik , de kleuren was voor mij verrassing





3... meel





4... gekonfijte vruchtjes





5.... fijn gehakte walnoten





6....deeg, de broodbakmachine was alles nog aan het mengen





7... spreekt voor zich





8..... :-)